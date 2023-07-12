Москва, 12 июля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Экспертиза установила, что причиной смерти поэтессы и автора песен Надежды Мальцевой стали травмы внутренних органов. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

(сс) bio-foto/malyceva_n Надежда Мальцева

28 июня 78-летнюю поэтессу нашли без сознания в её квартире на улице Зеленоградской на севере Москвы. Медики пытались реанимировать женщину, но безуспешно, она скончалась. Участковый констатировал смерть Мальцевой и осмотрел место происшествия. Никаких следов или травм на теле женщины на тот момент не обнаружили. По факту смерти Надежды Елизаровны начали проверку, а её тело направили на экспертизу, через несколько дней было готово заключение специалиста.

«При судебно-медицинском исследовании выявлены телесные повреждения внутренних органов, состоящие в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того в процессе проверки оперативники связались с теми, с кем поэтесса контактировала в последние часы жизни. Среди них оказался 66-летний знакомый женщины. Он рассказал, что Мальцева позвонила ему ночью и пожаловалась на здоровье, женщине сообщила, что ей плохо, и она задыхается. Мужчина сказал полицейским, что он вызвал знакомой скорую помощь. Однако эта информация не подтвердилась.

«При проверке информации, полученной от опрошенного знакомого Надежды Мальцевой, выяснилось, что с января 2023 года на адрес погибшей вызовов экстренных служб не производилось», — объяснил источник.

Правоохранители продолжают расследовать обстоятельства смерти поэтессы.

Надежда Елизаровна Мальцева (настоящая фамилия Пупко) родилась 12 апреля 1945 года. Она переняла творческий псевдоним у своего отца — советского писателя «колхозных» романов, лауреата Сталинской премии II степени Елизара Мальцева. Надежда Елизаровна начала публиковать свои стихи в 1962 году, но сразу подверглась критике, а её произведения были отредактированы из-за цензуры. Мальцева оказалась в центре скандала и была лишена возможности публиковать собственные стихотворения.

Сама Анна Ахматова рекомендовала Надежде Елизаровне изучать иностранные языки. Мальцева последовала наставлению, освоила литовский и латышский и стала переводчиком. Она смогла перевести множество произведений известных поэтов, в том числе Юстинаса Марцинкявичюса, Рамуте Скучайте, Юргиса Балтрушайтиса и многих других. Её собственные стихи долго официально не публиковались и передавались из рук в руки в виде рукописного сборника «Скамейка и Арбат».

В 1977 году Мальцеву приняли в Союз писателей СССР. Издавать её произведения стали лишь в начале в 90-х. Начало было положено антологией Евгения Евтушенко «Строфы века», куда попала большая подборка стихов поэтессы. Позже её произведения появились в литературно-публицистических журналах русского зарубежья: филадельфийском ежегоднике «Встречи» и нью-йоркском «Новом журнале». В журналах и альманахах «Волга», «Побережье», «Новый Берег» она стала постоянным автором. Надежда Мальцева выпустила несколько книг: «Дым отечества», «Навязчивый мотив», «Крылатый диск». Также она являлась членом международной правозащитной неправительственной организации, объединяющей профессиональных писателей, поэтов и журналистов PEN International.