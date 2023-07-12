В США заявили, что реакция Зеленского на решения НАТО сыграла на руку РФ
Американский генерал Маккафри заявил, что реакцией на решения НАТО Зеленский сыграл на руку России
Вашингтон, 12 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Реакция украинского президента Владимира Зеленского на позицию Североатлантического альянса (НАТО) по вопросу о членстве Украины в НАТО играет на руку России. Такое мнение 12 июля высказал генерал американской армии в отставке Барри Маккафри, его слова привело издание Newsweek.
«Мне кажется, настаивать на этом решении (вступление Украины в НАТО, — прим. ред.), просто безрассудно. Это играет на руку [президенту России Владимиру] Путину. Он (Зеленский) выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь», — сказал Маккафри.
Эксперт уточнил, что ни одна из стран — участниц альянса не хотела бы оказаться в состоянии войны с Россией, и напомнил, что Украина получает миллиарды долларов в качестве экономической, гуманитарной и военной помощи, и не только от членов НАТО.
До этого президент Украины раскритиковал в Telegram НАТО за отсутствие у альянса чёткой позиции и сроков по членству Украины. При этом среди государств — участниц блока всё ещё нет единого мнения по этому вопросу
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что слова украинского лидера на тему неясных формулировок о возможном членстве Украины в НАТО привели в ярость делегацию США на саммите альянса. По словам одного из американских чиновников, это было воспринято в качестве попытки оказать «большое давление» на альянс.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к вопросу членства Украины в НАТО. Он назвал такую возможность ошибочной и потенциально опасной.