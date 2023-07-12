Вашингтон, 12 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Реакция украинского президента Владимира Зеленского на позицию Североатлантического альянса (НАТО) по вопросу о членстве Украины в НАТО играет на руку России. Такое мнение 12 июля высказал генерал американской армии в отставке Барри Маккафри, его слова привело издание Newsweek.

FILIP SINGER/ЕРА/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с речью на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО на Лукишской площади

«Мне кажется, настаивать на этом решении (вступление Украины в НАТО, — прим. ред.), просто безрассудно. Это играет на руку [президенту России Владимиру] Путину. Он (Зеленский) выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь», — сказал Маккафри.

Эксперт уточнил, что ни одна из стран — участниц альянса не хотела бы оказаться в состоянии войны с Россией, и напомнил, что Украина получает миллиарды долларов в качестве экономической, гуманитарной и военной помощи, и не только от членов НАТО.

До этого президент Украины раскритиковал в Telegram НАТО за отсутствие у альянса чёткой позиции и сроков по членству Украины. При этом среди государств — участниц блока всё ещё нет единого мнения по этому вопросу

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что слова украинского лидера на тему неясных формулировок о возможном членстве Украины в НАТО привели в ярость делегацию США на саммите альянса. По словам одного из американских чиновников, это было воспринято в качестве попытки оказать «большое давление» на альянс.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к вопросу членства Украины в НАТО. Он назвал такую возможность ошибочной и потенциально опасной.