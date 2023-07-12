Москва, 12 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Запуск серийного производства первого в России электромотоцикла, разработанного ведущим российским научно-инжиниринговым центром транспортной индустрии «НАМИ», запланирован на начало 2024 года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, выступая на международной промышленной выставке «Иннопром». По его словам, сейчас транспортное средство проходит этап опытного тестирования.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Первый российский электромотоцикл начнут выпускать в 2024 году

Электромотоцикл может использоваться при отрицательных температурах — до минус 25 градусов, двигаться на скользкой поверхности и дополняться боковым прицепом, рассказал Овчинский. «Сейчас транспортное средство проходит этап опытного тестирования, запуск в серийное производство запланирован на начало 2024 года», — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

На одной зарядке AURUS Merlon может проехать около 200 километров. Он оснащен подогревом руля, ручек и сенсорной электронной приборной панелью.