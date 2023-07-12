Вильнюс, 12 июля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. У Киева есть три первостепенных темы, которые он намерен обсудить на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом 12 июля журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО

Один из них ― это гарантии безопасности до вступления Киева в НАТО, указал украинский лидер.

«В нашей повестке дня на сегодня у нас три приоритетных вопроса. Первый ― пакеты вооружений, новые пакеты вооружений для поддержки нашей армии на поле боя», ― уточнил Зеленский.

Ещё один вопрос, который стоит на повестке дня, ― приглашение страны в НАТО.

«Мы слышим, что у нас будет приглашение, когда этого позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с нашими партнёрами все эти вопросы», ― добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что украинский президент может в лучшем случае получить от саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе по вопросу приёма Украины в НАТО гарантии дальнейшей военной помощи.

Сам украинский лидер заявил, что Киев ждёт от саммита НАТО в Вильнюсе ясных алгоритмов для вхождения Украины в альянс. По его мнению, киевские власти заслужили это.

Ранее Зеленский разозлился из-за блокирования США и ФРГ заявки Украины на вхождение в НАТО. Он хотел выступить с публичным обращением, в ходе которого попросил бы принять Киев в альянс, но ему отказали.

Президент Украины раскритиковал планы саммита НАТО обсуждать не членство Украины в альянсе, а только приглашение её к вступлению. Он добавил, что всё это свидетельствует о неготовности организации пригласить Киев в свои ряды, принять Украину в военный блок. По его словам, Киеву оставляют только возможность торговаться членством Украины в НАТО в рамках переговоров с Россией.