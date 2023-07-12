Москва, 12 июля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Дочь режиссёра Сергея Садовского Ольга сообщила в полицию о краже препаратов, содержащих морфий, которые она хранила после смерти своей матери. Женщина хотела передать морфий в один из московских хосписов, но он пропал после визита риелтора и арендаторов в квартиру. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

1 июля в полицию обратилась 34-летняя Ольга Садовская. Женщина объяснила оперативникам, что из её квартиры на бульваре Яна Райниса пропал морфий, который она хранила после смерти матери в апреле 2023 года. Препараты выписывали ей в хосписе для облегчения боли. После того как мать ушла из жизни, Ольга какое-то время почти не появлялась в квартире. Ей было тяжело там находится. А спустя несколько месяцев решила подготовить квартиру к сдаче: сделала там ремонт и договорилась с риелтором об услугах. Перед визитом агента Ольга заранее навела в квартире порядок и спрятала препарат в коробку в одной из комнат, после чего хозяйка передала ключи риелтору. В этот же день состоялись три просмотра с потенциальными арендаторами, на которых Ольга не присутствовала. Вечером риелтор отчиталась об успешной работе и пообещала через несколько дней подписать договор аренды. Ольга решила забрать из квартиры все лишние вещи, которые бы мешали новым жильцам, в том числе морфий. Женщина уже договорилась с хосписом, что привезёт туда остатки препарата. Но приехав в квартиру, Ольга обнаружила, что морфий куда-то пропал.

«Поступило обращение от 34-летней жительницы Москвы о том, что в квартире на бульваре Яна Райниса в районе Южное Тушино она не обнаружила препарат морфия. Подозрения пали на риелтора, тем более она уже много дней не отвечает на звонки и сообщения», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

Отец заявительницы — известный сценарист и режиссёр Сергей Николаевич Садовский. Он родился в 1952 году. Садовский окончил ГИТИС, после чего работал Агентстве печати «Новости» (АПН), Министерстве культуры СССР, Гостелерадио СССР, Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). В 90-х на РТР он участвовал в съёмках серии фильмов под названием «В поисках литературы». Этот цикл в 1997 году был номинирован на премию ТЭФИ. На том же канале он создавал тележурнал «Сад культуры». В начале 2000-х Сергей Николаевич работал режиссёром на проекте Виталия Манского «Откройте, милиция!». Кроме того, Садовский снял множество документальных фильмов и получил за свои работы немало наград. В том числе приз «Бронзовая подкова» и диплом IV ежегодного фестиваля российских фильмов о любви за фильм «Марина Влади. Моя правда», главный приз Международного чеховского фестиваля за фильм «Остров Чехов», специальный приз XVII Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» за фильм «Прохоровские ситцы», специальный приз XVI Всероссийского шукшинского кинофестиваля за фильм «Сталинградово детство» и многие другие. Всего он создал около 60 документальных, научно-популярных и телевизионных фильмов.