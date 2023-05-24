Москва, 12 июля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. На сегодня точной даты визита президента России Владимира Путина в Китай нет. Об этом 12 июля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Точные сроки будут согласованы, диалог на высшем уровне продолжается», ― указал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сейчас абсолютно удачный момент для поддержания развития российско-китайских отношений. Песков напомнил, что сейчас в Китае находится российская делегация, которую возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По его словам, визит президента РФ в КНР также стоит на повестке.

Песков указал, что сегодня важными темами диалога Москвы и Пекина являются двустороннее экономическое сотрудничество, обмен мнениями по ситуации в мире.

«Основываясь на схожести видения, качества международных отношений у нас весьма хорошие перспективы для обсуждений и взаимодействия, которое никогда и не было направлено против третьих стран, а настроено на пользу народу России и Китая», ― подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля делегация Совфеда, которую возглавила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, отправилась в Китай. Визит состоится по приглашению председателя высшего законодательного органа КНР — постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Матвиенко участвует в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов России и Китая, которое пройдёт в КНР с 9 по 12 июля.

Заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китаю и России необходимо поддерживать стабильные отношения и защищать совместные интересы в условиях непростой международной обстановки. Он уточнил, что в такой ситуации нужно следовать важному консенсусу, ранее достигнутому лидерами обеих стран — главой КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

В марте председатель КНР С пригласил Путина посетить в этом году Китай с визитом.