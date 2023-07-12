Москва, 12 июля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Экономика Москвы оказалась более устойчива к внешним шокам, чем ожидалось, и по ключевым текущим параметрам опережает прогнозы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА «Новости».

Фото пресс-службы КЭПиИЗО Владимир Ефимов

По его словам, экономика российской столицы «не просто демонстрирует стабильность, но и развивается, несмотря на внешние ограничения». «Это заслуга как оперативных решений по поддержке компаний, так и системной работы по повышению бюджетной эффективности последних десяти лет», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Сильных колебаний, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, удается избежать благодаря диверсифицированной структуре экономики. «Спад в одной отрасли компенсируется ростом в других, — пояснил он. — Крупнейшими налогоплательщиками сегодня выступают такие сферы, как торговля, финансовый сектор, информационные технологии и связь, промышленное производство, строительная и транспортная сферы, сектор социальных услуг».

Как напомнил Ефимов, эффективность подобной экономической политики подтверждалась неоднократно. «Это было видно и в период пандемии коронавируса, и теперь, когда в отношении нашей страны ввели рекордное количество санкций», — отметил он.