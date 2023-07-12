Москва, 12 июля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Жительница Москвы случайно узнала о том, что её якобы умерший от панкреатита муж на самом деле выжил и шесть лет скрывается от неё. Об этом женщина узнала, когда пыталась получить свидетельство о смерти в ЗАГСе. Теперь полиции предстоит выяснить местоположение мужчины, по одной из версий, родственники «умершего» подстроили его смерть, сообщил ИА Регнум источник.

Ральф Ролечек

1 июля в полицию обратилась 49-летняя жительница Москвы Елена (имя изменено). Она рассказала оперативникам, что в марте 2016 года вышла замуж в городе Зеленокумск (Ставропольский край) за мужчину по имени Степан (имя изменено). Это подтверждают документы, которые полиция запросила в ЗАГСе. После заключения брака Елена осталась жить с мужем в Зеленокумске.

Супругу на тот момент было 46 лет. Они прожили вместе всего три месяца, а потом Степан попал в больницу с панкреатитом. Мужчину прооперировали в местной больнице, но лучше ему не становилось. Тогда медики перевели его в больницу в Ставрополе. После этого мужчина перестал отвечать жене на звонки. В один из дней, в которые Елена безуспешно пыталась связаться с мужем, трубку вместо Степана подняла незнакомая женщина. Она представилась родственницей Степана и сообщила, что мужчина скончался. Незнакомка вела себя недружелюбно и попросила Елену больше не звонить на этот номер.

«Полиции Елена пояснила, что по телефону ей четко дали понять, что приезжать на похороны ей не следует. Семья Степана отказалась называть дату и место похорон, объяснив это нежеланием видеть Елену во время траура. После этого Елена вернулась обратно в Москву», — сообщил источник.

В 2019 году Елена приехала в Ставрополь и обратилась в ЗАГС за свидетельством о смерти мужа. Но не смогла его получить, среди умерших Степан не числился. Женщине это показалось странным, она попыталась связаться с родственниками бывшего мужа, но они отказались пояснять, как такое могло произойти. С тех пор женщина пытается расторгнуть брак с мужем, который куда-то исчез. Несколько лет Елена пыталась отыскать его сама, но поиски ни к чему не привели. В июле 2023 года она обратилась в полицию, чтобы правоохранительные органы помогли ей разобраться в странной смерти мужа, о которой нет никакого свидетельства.

«Поступило обращение от 49-летней жительницы Москвы с просьбой установить факт смерти мужа, которого она в последний раз видела в палате Советской центральной районной больницы города Зеленокумска», — рассказал собеседник агентства.

Как оказалось, это не первый раз, когда Степан пропадал, находясь в браке. Еще одна бывшая жена Степана пыталась его найти, чтобы выписать из квартиры, но ей этого не удалось сделать. Об этом ИА Регнум рассказала падчерица Степана Светлана.

«Степан много лет назад был женат на моей маме, я была совсем маленькая. У них был официальный брак. Он был у нас прописан в нашей квартире, в соседнем с Зеленокумском городе Георгиевск. Эти города маленькие, находятся рядом, и слухи долетают быстро. Вот дошел слух, что он умер. А года два назад мы решили его выписать, этим занималась моя сестра. Когда в паспортном столе начали проверять информацию, оказалось, что он живой. Пришлось выписывать его через суд», — говорит Светлана.

Сейчас в полиции проводят проверку и запрашивают информацию о Степане в различных органах.