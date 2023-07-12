ДНР, 12 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Действия российских войск в районе села Клещеевки в ДНР успешны, бои с ВСУ продолжаются на северо-западе от населённого пункта, заявил 12 июля врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

РИА Новости

Говоря действиях российских военных на артёмовском направлении, врио главы региона упомянул о Клещеевке.

«Сейчас бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, наши ребята в результате контратаки имеют определённые успехи», — заявил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал об ожесточённых боях в районе Клещеевки, где ВСУ всё время пытаются занять высоты.

Украинская сторона активно применяет артиллерию, в том числе западную. Интенсивность огня со стороны ВСУ он оценил как высокую. Огневой вал для штурмовых групп украинская армия создаёт на этом участке до пяти раз в день.

11 июля в Минобороны заявили, что северо-западнее Клещеевки российские военные успешно отразили ряд атак ВСУ. С учётом попыток ВСУ атаковать также посёлки Спорное, Первомайское и Северное российские военные за сутки отразили девять атак.