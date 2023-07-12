Москва, 12 июля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России 12 июля предложили дополнить список заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе граждане не смогут заключать контракты с Вооружёнными силами страны в период мобилизации. Сообщается, что в перечень включили вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в опубликованном на портале правовых актов проекте приказа, помимо ВИЧ, причиной отказа в контрактной службе также являются бронхиальная астма средней тяжести, сердечная недостаточность, гепатиты В и С, туберкулез и некоторые другие заболевания.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий службу в армии по контракту россиянам, имеющим судимость за преступления небольшой и средней тяжести, а также признанным ограниченно годными по состоянию здоровья. Эти правила предполагается использовать при мобилизации, а также при военном положении или в военное время. Уточняется, что к службе могут допустить лиц, отбывших наказание, с погашенной судимостью. Принятие закона позволит увеличить число контрактников в рядах ВС России, отметили члены комитета Госдумы по обороне.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее сообщил, что с начала 2023 года в ряды армии России приняли 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе порядка 109 тыс. человек, а также другие призванные на службу по контракту категории граждан. Как отметил Медведев, контрактники и добровольцы демонстрируют высокий уровень поддержки российского президента, государства и готовы защищать свою страну.