Вашингтон, 12 июля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Для вступления в Североатлантический альянс (НАТО) от Украины ожидают демократические реформы и реформы сектора безопасности. Об этом 12 июля заявила старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден на саммите НАТО

«Украине всё ещё необходимо провести дальнейшие демократические реформы и реформы сектора безопасности», — сказала Слоут журналистам.

Она добавила, что президент США Джо Байден дал понять, что в Вашингтоне считают, что Украина может этого добиться.

Как сообщало ИА Регнум, США и другие страны «Большой семерки» (G7) намерены объявить 12 июля о гарантиях безопасности для Украины. Документ будет предусматривать выделение военной техники и усиление обмена разведданным.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 11 июля не смог назвать сроки вхождения Украины в Североатлантический альянс. Он отметил, что страны — участницы организации продолжат обсуждение предварительного процесса по вопросу о вступлении Киева.

В США при этом считают, что Украина может потерять Одессу и Харьков, если Россия скорректирует цели специальной военной операции, а НАТО не вмешается в конфликт. Авторы издания Newsweek полагают, что эскалация — это, возможно, единственный способ для Зеленского удержать эти города.