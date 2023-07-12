Москва, 12 июля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Чешский и французский писатель Милан Кундера, известный созданием такого произведения как «Невыносимая лёгкость бытия», скончался в возрасте 94 лет. Об этом 12 июля сообщил чешский телеканал СТ24.

Elisa Cabot Милан Кундера

Кундера — писатель-прозаик. Он родился в городе Брно в Чехословакии. В 1975 году эмигрировал во Францию. Писал как на чешском, так и на французском языке.

Кундера был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Также получил высшую государственную награду Франции Орден Почетного легиона.

Из-за опасений неправильного толкования своих произведений воздерживался от переводов книг и не давал интервью. Писатель не скрывал симпатий к идеям коммунизма и выражал поддержку этому течению в своем творчестве.

Самыми известными его произведениями являются «Шутка», «Вальс на прощание», «Невыносимая лёгкость бытия», «Подлинность».

О причинах смерти писателя пока не сообщается.