Париж, 12 июля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия заслуживает самого сурового осуждения. Об этом 12 июля в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что французская сторона из-за поставок оружия украинской армии всё больше опосредованно вступает в конфликт против России, это не входит в интересы французов.

«Естественно, такое решение, нельзя сказать, что поддерживается всем французским обществом, потому что все прекрасно понимают, что Франция всё больше и больше втягивается в [конфликт] против России», ― пояснил дипломат.

Мешков также добавил, что обещаниям Киева о том, что ракеты будут применяться только на линии боевого соприкосновения, верить нельзя. Он напомнил, что в официальном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона речь шла об ударах по линии соприкосновения.

«Всё это, конечно, чушь, потому что получить от преступного террористического [режима] какие-то гарантии ― это смехотворно», ― отметил посол.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля французский президент заявил о намерении Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать наступление ВСУ и дать украинцам возможность наносить удары вглубь российской территории. В тот же день источники сообщили, что Франция уже поставила Украине первые ракеты дальнего действия SCALP. Это было сделано с одновременным заявлением Макрона.

В планах Парижа ― передать Киеву значительное количество крылатых ракет, которые собираются интегрировать с военными самолётами незападного производства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Франции ошибочное, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что вынудить Москву принимать контрмеры. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что такие шаги Парижа не могут повлиять на ход спецоперации, но могут утяжелить участь киевских властей.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо уверен, что передача Киеву ракет большой дальности SCALP — это фактическое вступление Франции в конфликт на Украине. При этом он назвал Макрона сумасшедшим. Филиппо на этом фоне призвал французский парламент провести экстренное собрание.