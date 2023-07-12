Москва, 12 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Когда польский Сейм принимает постановление о признании Украиной вины за Волынскую резню, он даёт понять, что историческая обида осталась, и поляки не простили украинцам события времён Второй мировой войны. Если Киев не согласится извиняться, то охлаждение отношений неминуемо. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни единогласно поддержал и принял постановление, в котором настаивает, чтобы Украина признала вину за геноцид поляков в 1943 году. В государственном органе подчеркнули, что для дальнейших польско-украинских отношений необходимо признание вины и почтение памяти жертв.

По словам Смолина, Польша как ближайший союзник Украины, с одной стороны, готова помогать в противостоянии с Россией, но с другой стороны, Варшава даёт понять, что не забывает исторические обиды.

«Польша сегодня позиционирует себя как ближайший союзник Украины. Но поляки ничего не простили малороссам, прекрасно помнят не только это, но и восстание казаков, действия гайдуков, которые убивали польских панов. Подобные требования будут продолжаться и дальше», — рассказал Смолин.

Как указал историк, требования польских органов власти будут восприниматься Киевом как вынужденное давление и попытка унизить народ Украины, что повлечёт за собой неминуемое охлаждение в польско-украинских отношениях. Они, как считает эксперт, станут натянутыми и прагматичными. Тем более, что, по мнению Смолина, Киев не пойдёт на признание вины.

«Самые главные деятели украинского национализма либо идейно способствовали Волынской резне, либо оправдывали эти действия. Покаяться в Волынской резне для Украины — значит развенчать культ своих «героев», которым там сейчас поклоняются, а это невозможно», — отметил Смолин.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер допустил, что Киев может признать факт участия в Волынской резне, но взять на себя ответственность за геноцид над народом Польши украинские власти никогда не решатся.

«Это принципиальная разница. Украина может признать факт в ограниченном контексте — сказать, что мы не поняли друг друга или что-то подобное. А взять ответственность — это признать, что те люди, которые сейчас на Украине героизируются, часть коллективного бессознательного, они и отвечали за это, были повинны в резне. Поэтому Киев может просто ответить Сейму, что к нынешним временам это никакого отношения не имеет», — поделился Брутер.

Также политолог выразил уверенность, что ситуация никак не отразится на взаимоотношениях между Киевом и Варшавой. Как объяснил Брутер, несмотря на то, что польское общественное мнение небезразлично к этому событию и время от времени должно к нему обращаться, оно носит лишь декларативный характер. По мнению политолога, если бы Сейм действительно настаивал, то вёл бы себя по-другому и более жёстко.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский прибыли в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла в Луцке, где проходила месса по жертвам польского народа, погибшим 80 лет назад в результате Волынской резни.

В апреле этого года в Польше напомнили Зеленскому о страшных преступлениях Украины, которые нельзя забыть. Как указала журналист Associated Press Ванесса Гера, многие поляки требуют от президента Анджея Дуды не забывать страданий, которые украинцы им причинили.

В июле 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал 11 июля днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против поляков на Волыни в 1943 году. Занимавший на тот момент пост президента Украины Пётр Порошенко выразил в ответ «сожаление» и заявил, что польскому и украинскому народам необходимо вернуться к заповеди «прощаем и просим прощения».