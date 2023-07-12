Донецк, 12 июля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Украинские военные не сумели показать результат к саммиту НАТО в Вильнюсе, и сейчас темп контрнаступления ВСУ спадёт. Об этом 12 июля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Позволю себе некий прогноз… Мы прекрасно все понимаем, что эти пиковые фазы контрнаступления были связаны с саммитом (НАТО), который сейчас идёт. Показать какой-то существенный результат перед саммитом не получилось… но этот темп спадёт», — сказал он.

Врио главы республики указал на серьёзную истощённость ВСУ даже с учётом дополнительных резервов, и отметил, что «без чего-то сверхъестественного» украинским военным вряд ли удастся переломить ход российской спецоперации, тем более что военные ВС России знают, что им делать в этом случае.

Как сообщало ИА Регнум, ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что Киев неспособен победить в военном конфликте с Россией ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем. Также он назвал катастрофической неудачей попытку контрнаступления ВСУ.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что украинская армия понесла тяжёлые потери с начала контрнаступления 4 июня. Глава ведомства уточнил, что за это время ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих и трёх тысяч единиц различного вооружения.