Москва, 12 июля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Возможность установки зарядок для электромобилей во дворах домов без согласия жильцов прорабатывают в Минстрое России, сообщили 12 июля «Известия».

MARTIN DIVISEK /EPA/ТАСС

В материале говорится, что в настоящее время для установки зарядок требуется решение общего собрания собственников. Также девелоперов могут обязать устанавливать зарядные станции уже на этапе строительства домов. При этом эксперты опасаются, что платить за зарядку машин придётся всем жильцам. Решить этот вопрос поможет установка станции со специальными счетчиками для оплаты.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова сообщила, что сейчас министерство прорабатывает технические и юридические нормы для размещения подобных станций.

В России в настоящее время наблюдается дефицит зарядных станций, владельцам электромобилей приходится специально их искать. При этом Минпромторг намерен до конца 2023 года в 32 регионах установить 659 быстрых ЭЗС для автомобилей вдобавок к уже существующим 4,4 тысячи.

Вице-президент НП «Национальный жилищный конгресс» Александра Гулылева назвала положительной инициативой упрощение процедуры установки таких станций при домах. Однако, по её мнению, размещать их должны именно управляющие компании.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук отметил, что зарядка для электромобилей должна появиться рядом с каждым многоквартирным домом. Как он считает, это приведёт к тому, что люди будут пересаживаться на более экологичные машины.

Как сообщало ИА Регнум, глава правительства Михаил Мишустин в декабре 2022 года заявил, что необходимо наладить производство электромобилей в России. В контексте ухода с российского рынка ряда зарубежных поставщиков автомобилей премьер-министр призвал сформировать условия для насыщения внутреннего рынка. Также он призвал создавать инфраструктуру зарядных станций.

В феврале сообщили, что в России с 1 марта стартует эксперимент, в рамках которого водителям электромобилей предоставят право не платить за проезд по федеральным трассам, где предусмотрено движение за деньги. Получить такой «пропуск» можно будет в «Автодоре», либо взяв его в аренду, либо купив за 3 тыс. рублей при предъявлении документов, подтверждающих владение электромобилем.