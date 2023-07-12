Омск, 12 июля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В Омской области шестилетний мальчик сошёл с ума после того, как мать у него на глазах убила супруга. Наличие психического расстройства подтвердила судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Павел Бедняков/РИА Новости

В ведомстве пояснили, что мальчик стал очевидцем расправы матери над отцом, которая произошла в декабре прошлого года. В частном доме в селе Андреевка женщина во время ссоры на почве ревности в присутствии двух маленьких детей несколько раз ударила ножом 59-летнего супруга. От полученных ранений он скончался. Она также ранила общего знакомого, который находился в доме и пытался остановить нападавшую.

Подозреваемую задержали и отправили под домашний арест. Детей из семьи изъяли.

В отношении женины следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ. Её обвинили в убийстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. 10 июля, после того как стало известно о психическом расстройстве одного из её детей, жительница Андреевки попала ещё под одну уголовную статью ― об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля суд в Алтайском крае отправил на принудительное лечение многодетную мать, которая убила свою полуторагодовалую дочь на глазах своего сына. Установлено, что в момент убийства женщина находилась в состоянии невменяемости.

Последние пять лет семья женщины состояла на профилактическом учёте как находящаяся в социально опасном положении, в январе 2023 года мать ограничили в родительских правах в отношении трёх её малолетних детей.

В Санкт-Петербурге мать пыталась утопить в ванной четырёхлетнего сына после ссоры с его отцом. О противоправных действиях в полицию сообщил сожитель женщины ― 63-летний житель посёлка Рощино. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у ребёнка состояние после удушения и утопления. Оказав необходимую помощь, мальчика отпустили вместе с отцом, а мать доставили в психиатрическую больницу.