Москва, 13 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Туристические достопримечательности и уникальные природные комплексы России становятся доступнее для путешественников. Только в 2023 году, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в стране обновят свыше 1800 км маршрутов, ведущих к туристическим объектам. Это более чем 320 участков региональных трасс и городских улиц.

ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» Участок трассы Усть-Сема — Чемал — Куюс отремонтировали досрочно

Всего же за четыре года реализации нацпроекта в порядок привели более 1100 туристических дорог протяженностью больше 6 тысяч километров. Это примерно столько же, как от Москвы до Владивостока. Современная и безопасная дорожная инфраструктура обеспечит регионам рост туристического потока, что, в свою очередь, поспособствует и увеличению местной экономики.

«Развитие внутреннего туризма дает хороший стимул для роста экономики регионов. Обеспечивается приток инвестиций, создаются новые рабочие места, формируются новые пространства для развития бизнеса», — объяснил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

К примеру, в Тверской области до конца 2023 года завершат ремонт такого значимого туристического маршрута, как Торжок — Осташков. Он ведет к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни и истоку реки Волги.

Также на всем протяжении до Весьегонска будет отремонтирована дорога Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, которая напрямую обеспечивает доступ к Рыбинскому водохранилищу

Росавтодор Автомобильной мост через Волгу в городе Старица Тверской области

Помимо этого, в 2024 году будет завершен ремонт 65 км трассы «Москва — Санкт-Петербург» — Большие Борки — Нестерово — Черничено. Эта дорога связывает Старицкий, Зубцовский, Ржевский районы Тверской области с федеральной трассой М-10 «Россия» и проходит параллельно федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо».

По этому маршруту можно добраться в город Старица, который славится своими древними храмами, в особенности Свято-Успенским монастырем, основанным еще в XII веке.

«У Старицы высокий туристический потенциал, который реализован пока в части только одной крупной достопримечательности — Свято-Успенский монастырь. Впрочем, уже развивается необычный туризм — путешествия по местным каменоломням, где некоторое время назад собирали мрамор», — рассказал местный житель Илья Теплов

Росавтодор Город Старица Тверской области и Свято-Успенский монастырь

По его словам, преимуществом Старицы является единственный на 100 км автомобильный мост через Волгу: так что многие пути в южной части Тверской области пройдут через центр города, а ремонт дороги сделает путешествие комфортнее.

Смогут туристы проще и быстрее добираться и до знаменитых Чегемских водопадов в Кабардино-Балкарии.

В республике уже стартовали масштабные работы по реконструкции одного из крупнейших объектов нацпроекта в регионе — автодороги Чегем-2 — Булунгу.

Трасса имеет особое значение для развития туристско-рекреационной зоны Эльбрус — Безенги, так как обеспечивает доступ к Большому и Малому Чегемским водопадам. Это место притяжения огромного числа путешественников не только из России, но и со всего мира.

Дорога протяженностью 27 км разделена на два участка. На первом отрезке, пролегающем от селения Хушто-Сырт до водопадов, уже завершены работы по укреплению берега. Сдать объект планируют в 2024 году. Второй участок в 25 км ведет к селениям Эльтюбю и Булунгу. Из-за сложной скалистой местности завершить все работы планируют к 2026 году.

«Мы приезжаем каждый год на Чегемские водопады всей семьей, такая красота тут, глаз радуется! Вот приехали снова ― увидели, какие масштабные работы здесь начались, а местные жители сообщили, что дорогу реконструируют, скоро появится новая трасса, широкие удобные тротуары, смотровые площадки, чего тут очень не хватало. Мы все с нетерпением ждем грядущие перемены и желаем успехов дорожникам!» ― поделилась туристка из Воронежа Мария Шевченко.

Кроме этого, в рамках нацпроекта обновляют маршруты к Эльбрусу. Добираться до альплагерей «Шхельда» и «Джантуган», которые являются основными учебно-спортивными базами Национального парка «Приэльбрусье», станет удобнее и безопаснее.

Сюда приезжают спортсмены и туристы со всех регионов страны. В планах установить на маршрутах барьерное ограждение, знаки и нанести горизонтальную разметку.

Уже облегчили путешественникам путь к одному из самых красивых в мире горных маршрутов. В Республике Алтай всего с 2019 года обновили более 24,5 км трассы Усть-Сема — Чемал — Куюс, которая проходит вдоль правого берега Катуни.

На всем протяжении этого знаменитого живописного пути расположено множество баз отдыха, достопримечательностей, туристических комплексов и палаточных кемпингов

Росавтодор Трасса Москва-Санкт-Петербург — Большие Борки — Нестерово — Черничено

Так, в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили 7 км Чемальского тракта.

«Стояла задача выполнить работы до «горячего сезона», когда многочисленные туристы поедут к местам отдыха. Сейчас дорога соответствует всем современным требованиям качества и безопасности», ― отметил заместитель начальника КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» Николай Александров.

Многие туристы уже успели оценить модернизацию туристических автомобильных маршрутов и рассказали, как это сказалось на путешествиях по России.

Так, семья Сверчковых приезжает из Красноярска на отдых в Горный Алтай почти каждое лето. По признанию отца семейства Олега, за последние годы дороги в республике заметно преобразились.

«Путешествовать по Чемальскому тракту теперь — одно удовольствие. Там, где была гравийная дорога, появился асфальт и дорожное освещение», — отметил путешественник.

Турист посоветовал всем, кто проезжает Чемал, обязательно побывать в храме Иоанна Богослова на острове посреди реки Катунь.

Добраться туда можно по подвесному мосту, с которого открывается захватывающий дух вид: вокруг только горы и бурные воды реки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Кроме того, отметил Олег, стало легче добираться в популярное у туристов село Куюс. В его окрестностях сосредоточены многочисленные археологические памятники: стоянки древних людей, остатки их жилищ, погребальные комплексы, наскальные рисунки.

Государство продолжает уделять особое внимание как развитию туризма, так и работе по обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, путешественникам стал доступнее один из популярнейших маршрутов к озеру Байкал — трасса Иркутск — Большое Голоустное.

В Республике Марий Эл отремонтировали 32 км трассы Сернур — Казанское — Кукнур. Здесь расположены владения марийского Деда Мороза ― Йушто Кугыза. Во Владимирской области привели в порядок дороги, ведущие к историческому Мурому, купеческому Гороховцу, княжескому Юрьев-Польскому, летописному Суздалю.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%. Важное направление работы — реконструкция и ремонт дорог, ведущих к туристическим местам. Дорожники прокладывают сухопутные маршруты до всемирно известных историко-архитектурных и этнографических музеев-заповедников.