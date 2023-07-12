Москва, 12 июля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. В квартире в Москве нашли мёртвой Наталью Бочкарёву — дочь экс-главы Пензенской области Василия Бочкарёва, сообщило 12 июля РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Труп женщины нашли в квартире на Трёхгорном Валу накануне. Смерть наступила 11 июля примерно в 13:40 мск.

«Для вскрытия двери пришлось вызвать сотрудников МЧС России», — заявил источник телеканала. Причину смерти Бочкарёвой пока не установили.

Дочери бывшего губернатора было 44 года. Известно, что она занималась бизнесом, ей принадлежали активы хлебопекарных и лесоперерабатывающих фирм.

В мае 2021 года Бочкарёва обращалась в полицию по поводу кражи у неё 16 млн рублей: она стала жертвой мошенницы, которой переводила деньги.

Как сообщало ИА Регнум, Василий Бочкарёв, глава Пензенской области в 1998–2015 гг., член Совфеда (в 1998–2001 гг. и в 2015–2016 гг.), скончался 22 июня 2016 года в возрасте 67 лет.