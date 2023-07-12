Глушковский район, Курская область, 12 июля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом 12 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости Жилой дом с разрушениями после обстрела ВСУ. Архивное фото

«Посёлок Тёткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. На двух улицах зафиксировано шесть прилётов», — написал он.

Глава области отметил, что при обстреле получили повреждения фасады, окна и заборы двух домов, а также хозяйственные постройки, и пообещал оказать помощь собственникам.

Старовойт уточнил, что в результате обстрела получили повреждения линии электропередачи и потому часть посёлка осталась без света. Аварийные бригады уже начали восстановление.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что украинская армия за сутки 50 раз обстреляла территорию ДНР, выпустив по ней в общей сложности 267 единиц различных боеприпасов.

Под обстрел боевиков ВСУ попали Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Старомихайловка, Еленовка и Луганское, в результате этого пострадала одна мирная жительница.

До этого при обстреле украинскими военными села Луговое Васильевского района Запорожской области был ранен мирный житель. Его госпитализировали с переломом рёбер и осколочным ранением грудной клетки.