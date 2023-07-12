Москва, 12 июля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Предложение Киеву со стороны руководства ЕС продолжать усилия по евроинтеграции напоминают рекомендацию выпить море. Об этом написала 12 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Kay Nietfeld/Global Look Press Вильнюс. «Пока вы ждете этот автобус, Украина ждет F-16», — написано на маршрутном автобусе на саммите НАТО

Российский дипломат прокомментировала заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, высказавшей одобрение в адрес политики Киева по евроинтеграции.

Так, еврочиновник заявила, что Киев стремится к членству в ЕС с впечатляющими скоростью и энтузиазмом и что проводимые им реформы способствуют продвижению Украины к этой цели.

«Я твёрдо уверена, что если они будут продолжать в том же духе, то вскоре добьются успеха», — сказала фон дер Ляйен.

Захарова объяснила, что эти слова в действительности означают для Украины. При этом она использовала украинский язык.

«Граждане украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьёте море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что Вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Если допьёте, значит, вы добились успеха», — пояснила российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз невозможен без Украины и добавила, что Запад не устраивает ситуация, когда на Киев влияла бы политика Москвы или Пекина.

В 2019 году положения о курсе на вступление Украины в НАТО и ЕС официально внесли в украинскую конституцию. Кандидатом в члены ЕС Украина стала в 2022 году, в середине июня того же года ЕК обнародовала критерии членства.

Чтобы сохранить статус страны-кандидата, Украина должна провести реформы судебной системы, изменить законодательство о нацменьшинствах, принять ряд антикоррупционных мер и выполнить многие другие условия.