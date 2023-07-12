Москва, 12 июля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Херсонская, Рязанская, Тульская, Челябинская, Нижегородская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Республика Башкортостан будут сотрудничать с Москвой в сфере поддержки промышленности и предпринимательства. Соответствующие соглашения между фондами поддержки промышленности и предпринимательства российской столицы и регионов заключены в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023»

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленные роботы

«Совместно с региональными фондами мы будем реализовывать проекты финансовой поддержки и государственные программы в сфере промышленности, проводить мероприятия для совершенствования и повышения доступности таких мер», — рассказал после подписания соглашения генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Андрей Попов. Он подчеркнул, что сотрудничество также будет направлено на информирование предпринимателей о реализации государственных проектов по поддержке промышленников Москвы и субъектов РФ.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает около десяти видов займов, в том числе: на покрытие кассового разрыва, на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, на покупку нового оборудования, программного обеспечения, компьютерного, серверного или сетевого оборудования и другие.

«Соглашение позволит объединить проводимую работу по поддержке предприятий и продвижению промышленной продукции, выпускаемой на наших территориях», — уверен директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев.