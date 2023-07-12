Москва, 12 июля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Соглашения о сотрудничестве с руководителями восьми региональных фондов поддержки промышленности и предпринимательства заключил генеральный директор московского фонда (МФППиП) Андрей Попов. Документы, направленные на развитие межрегионального взаимодействия по поддержке производственных предприятий, были подписаны в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства формирует в столице комфортный инвестклимат, предоставляет компаниям льготные кредиты на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он пояснил, что сотрудничество с региональными фондами в столице рассматривают как важный инструмент поддержки производственного бизнеса и один из драйверов для развития экономики города.

В ближайшее время, рассказал Овчинский, стороны намерены наладить взаимодействие по информированию промпредприятий о выпускаемой продукции, компетенциях производителей Москвы и регионов-партнеров. Площадкой для такой работы станут профильные промышленные информационные порталы.