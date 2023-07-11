Вашингтон, 12 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В администрации президента США Джо Байдена идут обсуждения о том, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. При этом такие дебаты ведутся непублично. Об этом 12 июля со ссылкой на источники в Соединённых Штатах Америки и Европе сообщила газета The New York Times.

В Белом доме признают, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватает снарядов для контрнаступления, однако при этом пока не решаются передать Киеву дальнобойные ракеты.

Как отмечает издание, у Вашингтона уже есть планы относительно своего ограниченного запаса управляемых ракетных класса «земля ― земля».

Представители министерства обороны США предупредили, что их арсенал ракет ATACM относительно невелик, и боеприпасы предназначены для других военных планов Пентагона, в том числе на Корейском полуострове. Как сообщил пресс-секретарь компании-разработчика ракет Lockheed Martin, с 1980-х годов было изготовлено около 4 тыс. ATACMS.

Пентагон утверждает, что Украина в настоящее время не нуждается в системах ATACMS, которые способны достичь территории России, в частности, Крымского полуострова.

«Передача их Украине поставит под угрозу боеготовность [ВС США] в других горячих точках», ― отмечается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают сильную потребность в дальнобойных снарядах, особенно в ракетах ATACMS. Эти ракеты имеют радиус поражения до 300 км.

11 июля французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ. В тот же день источники сообщили, что Франция уже поставила Украине первые ракеты дальнего действия SCALP. В планах ― передать Киеву значительное количество крылатых ракет, которые собираются интегрировать с военными самолётами незападного производства.

В конце мая американский президент Джозеф Байден заявил, что администрация Белого дома по-прежнему рассматривает возможность передачи Вооружённым силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что позиция США о предоставлении Украине вооружений большой дальности осталась неизменной.

Бывший американский вице-президент и кандидат на будущих президентских выборах в 2024 году Майк Пенс в начале июля подчеркнул, что передача Украине ракет дальнего радиуса действия, в том числе оперативно-тактических снарядов ATACMS, отвечает интересам США.