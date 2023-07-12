Москва, 12 июля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») назвал правильным и актуальным вопрос о необходимости признания террористическим созданного на Украине так называемого.

Иван Шилов ИА REGNUM

Депутат рассказал корреспонденту ИА Регнум, что если РДК и не признан террористической организацией, это не может быть основанием для того, чтобы не выявлять членов этой группировки и не «заниматься ими» ввиду уже совершённых ими на территории России преступлений.

«Уже возбуждён ряд уголовных дел, по которым уже идут следственные действия», — сказал Хамзаев.

Что касается необходимости включения РДК в соответствующий список, то, по мнению парламентария, это правильно и актуально, причём не исключено, что этим уже занимаются компетентные структуры.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, не собирается ли сам депутат инициировать проверку организации РДК на предмет её признания террористической, Хамзаев пообещал, что обязательно изучит этот вопрос.

В свою очередь президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер объяснил ИА Регнум, что для того, чтобы так называемый «Русский добровольческий корпус» был признан в России террористической организацией, спецслужбы должны получить запрос от общественников или политиков, изучить ситуацию, а потом соответствующее решение вынесет министерство юстиции РФ.

«Этим занимаются ФСБ и министерство юстиции, — объяснил он. — А инициативу могут проявить или какие-то общественные организации, или общественные политические деятели, или представители законодательной власти. Иными словами, какой-то из депутатов, либо группа депутатов, либо фракция могли бы направить запрос, а дальше этим вопросом займутся ФСБ, Генпрокуратура, и решение вынесет Минюст».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в бою за Новую Таволжанку российскими бойцами был уничтожен неонацист из «Русского добровольческого корпуса» Даниил Шайба Мазник.

До этого служащие киевскому режиму диверсанты из РДК прорывались на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Также ФСБ России признала Дениса Капустина (внесён в перечень террористов и экстремистов), основателя «Русского добровольческого корпуса», организатором нападения на Брянскую область.

РДК был создан в 2022 году на Украине при поддержке ВСУ. Он официально является боевой единицей украинских войск.