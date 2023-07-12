Анкара, 12 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена и главу американского Госдепа Энтони Блинкена заранее предупредили о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен внести в повестку вопрос о членстве Турции в Евросоюзе. Об этом 12 июля сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.

MADE NAGI / POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

По данным издания, глава турецкого МИД Хакан Фидан перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил Блинкену, что Анкара собирается включить в повестку дня вопрос о членстве Турции в ЕС, и госсекретарь подтвердил своему коллеге по телефону поддержку в этом вопросе.

«После телефонного разговора Блинкена и Хакана Фидана президент Эрдоган обратился с тем же посланием к президенту США Байдену. После короткого удивления Байден заявил, что поддержит политику Турции, и новая «дорожная карта» была введена в действие», — говорится в публикации.

Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС ещё в 1963 году и в 1987 году подала заявку на вступление в сообщество. При этом переговоры о вхождении Турции в союз начались только в 2005 году и несколько раз приостанавливались из-за разногласий.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Эрдоган заявил, что Швеция сможет войти в НАТО только после того, как Турцию примут в Евросоюз. Турецкий лидер указал, что говорил об этом во время телефонного разговора с Байденом.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции пообещал, что ускорит процесс передачи в парламент страны заявки Стокгольма на вступление в блок. Он посчитал это историческим событием, однако не указал точную дату вступления Швеции в альянс.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция может ориентироваться на западные страны, однако никто не хочет видеть её в Европе. Он уточнил, что Москва собирается развивать диалог с Анкарой на взаимовыгодных условиях.