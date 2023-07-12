Уфа, 12 июля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В Башкирии десять подростков на трёх резиновых лодках отправились на сплав по реке Белой. Их родители знали о походе, но никто из взрослых детей не сопровождал. Об этом 12 июля сообщили в Госкомитете республики по ЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве добавили, что туристическая группа из 19 человек, 13 из которых ― дети, прибыла в Бурзянский район Башкирии из Оренбурга. При этом туристы не зарегистрировались в МЧС.

Ушедшие на сплав подростки в возрасте от 11 до 18 лет собирались самостоятельно сплавиться от села Старосубхангулово до деревни Киекбаево, где их должны были встретить родители. Это 20 км пути.

«Но в указанном месте в указанное время дети не появились, и тогда родители забили тревогу, обратившись за помощью в экстренные службы», ― говорится в сообщении Госкомитета в Telegram-канале.

К поискам незамедлительно подключилась приступили полиция, спасатели и местные жители. Детей обнаружили в три часа ночи на берегу вблизи Миндигулово. Никто из них не пострадал, медицинская помощь путешественникам не потребовалась.

Выяснилось, что юные туристы, когда стемнело, решили остановиться в деревне Миндигулово и на берегу ожидать своих родителей. Сообщить о себе они не могли, сотовая связь не работала.

Как сообщало ИА Регнум, в Пермском крае во время сплава пропала туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей. Группа не зарегистрировалась в установленном порядке.

Сплав они начали 4 июля по реке Усьва в Горнозаводском округе. Протяжённость маршрута сплава — от посёлка Средняя Усьва до посёлка Усьва Горнозаводского городского округа — составляла 175 км. 9 июля водитель должен был встретить туристов в Усьве, однако они перестали выходить на связь. Поисками заняли спасатели. Позднее пропавшую группу нашли, все туристы живы и здоровы.

6 июля группа туристов из Новосибирска во время сплава по реке Снежной в Кабанском районе Бурятии при проходе одного из участков реки перевернулась на катамаранах. Выбраться на берег смогли лишь трое из восьми туристов, остальных участников сплава унесло течением.