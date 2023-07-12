Красный Лиман, ДНР, 12 июля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Российские военные перешли в контратаку на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом 12 июля рассказал врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА Регнум

«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы начали контратаку на краснолиманском направлении. По словам главы оборонного ведомства, в результате этого российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.

Позднее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что ВСУ на краснолиманском направлении предприняли несколько безуспешных попыток вернуть ранее утраченные позиции. Эксперт указал, что российские войска отразили не менее пяти попыток атак со стороны противника.