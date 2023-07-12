Вашингтон, 12 июля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Российские военные успешно подавляют попытки наступления украинской армии, активно используя смертоносные беспилотники. Об этом 12 июля написала обозреватель Майя Карлин в статье для американского издания 19FortyFive.

Kalashnikov Media/Global Look Press Российский барражирующий боеприпас «Ланцет»

«Этот вид вооружения стал предпочтительным для российских войск», — отметила она.

Карлин назвала российские дроны одним из наиболее современных видов оружия, применяемого для уничтожения военной инфраструктуры Украины и военных украинской армии.

Обозреватель отметила также технологию, с помощью которой операторы беспилотников видят происходящее на поле боя от первого лица.

«Москва продолжит использовать свой арсенал беспилотников-камикадзе ради подавления контрнаступления Киева», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля командир одного из российских подразделений сообщил, что бойцы спецназа Черноморского флота ВМФ России группировки «Днепр» уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» прикрывавшее украинское штурмовые подразделения артиллерийское орудие на херсонском направлении. Позицию артиллерии ВСУ удалось выявить с помощью воздушной разведки.

До этого начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что ВС России уничтожили на купянском направлении артиллерийское орудие американского производства М-777 ВСУ с помощью беспилотника «Ланцет». Также авиация группировки нанесла восемь авиационных ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.