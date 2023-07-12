Киев, 12 июля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. В одной из квартир многоэтажного дома в Киеве прогремел взрыв и затем вспыхнул пожар. Об этом 12 июля сообщило украинское агентство ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источника, взрыв произошёл в Дарницком районе города и в данный момент на месте инцидента ведут работы сотрудники спасательных служб. Также прибыл экипаж скорой помощи.

Причины произошедшего не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля на 1-й улице Текстильщиков в Москве произошёл хлопок газа. Взорвалась газовая плита. В результате взрыва никто не пострадал.

До этого в автосервисе на юге Москвы вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.