Туапсинский район, Краснодарский край, 12 июля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Несколько посёлков и сёл Туапсинского района оказались, по состоянию на 12 июля, в зоне подтопления из-за сильных дождей, сообщил оперштаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

Игорь Онучин/РИА Новости

В зоне подтопления оказались посёлки Джубга, Новомихайловский, Сосновый, Тюменский, сёла Ольгинка, Горское, Дефановка, Лермонтово, Пляхо и Небуга,

Так, в Джубге в зону подтопления попали дома на улицах Приморской, Советской, Набережной и местная поликлиника. Людей эвакуировали в школу №31.

В Горском подтопило дома на улице Краснодарской и садоводческое товарищество «Ручеёк», в Дефановке — дома на улицах Школьной и Комсомольской. Затоплен ряд улиц в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском.

В Ольгинке людей эвакуировали в школу №19, в Небуге — в местный Дворец культуры, в Новомихайловском — в школу №35, в Тенгинском сельском поселении — также в местный ДК.

«Сильный дождь идёт в Небугском сельском поселении. Основные потоки воды идут со склонов гор на центральную улицу Небуга и растекаются по прилегающим участкам. Река Небуг из берегов не вышла», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА Регнум, в четырёх населённых пунктах Туапсинского районе 12 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды.

В Краснодарском крае продолжаются сильные ливни, вызвавшие наводнение. На многих курортах, в том числе в Хосте и в Анапе, запретили купание. Самолёты в Адлере отправляют на запасные аэродромы.