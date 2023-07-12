Шимла, Индия, 12 июля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Группа туристов из России оказалась заблокированной в горах в индийском штате Химачал-Прадеш, сообщило 12 июля агентство ANI.

Виталий Тимкив/РИА Новости

По словам главы регионального отделения полиции Сатвант Атвал Триведи, с туристами местные власти пытаются установить контакт.

«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населённом пункте Касол», — сказала Триведи.

Как сообщало ИА Регнум, в Индии продолжаются сильные дожди: в Нью-Дели ливни привели к разрушению 15 зданий. Из-за последствий непогоды погиб человек — на женщину рухнула стена.