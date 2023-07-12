ДНР, 12 июля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. В данный момент в районе села Клещеевки, юго-западнее города Артёмовска в ДНР ведутся ожесточённые бои. Об этом 12 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) не оставляют попыток занять высоты в районе населённого пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск противник ведёт огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра», — написал он.

Марочко уточнил, что у украинских военных не наблюдается нехватки боеприпасов, в связи с чем сохраняется высокая плотность и интенсивность обстрелов со стороны артиллерии ВСУ, по три — пять раз каждый день создающей огневой вал для штурмовых групп.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Марочко рассказал, что на донецком направлении ВСУ, несмотря на потери, продолжают попытки прорвать линию обороны российской армии. Он добавил, что ожесточённые бои идут длительное время, однако киевским боевикам не удаётся занять российские позиции.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинской армии в Артёмовске не начинают разминирование. По его данным, ВСУ ведут хаотичный обстрел города.