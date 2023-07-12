Кабул, 21 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Прошло больше года с тех пор, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретил девочкам старше 6-го класса ходить в школу. За это время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) много раз обещали вновь открыть учебные учреждения, но до сих пор не выполнили своих обещаний. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

8am.af Школа для девочек в Афганистане

Согласно отчёту Организации Объединённых Наций, более миллиона учениц в возрасте от 12 до 18 лет в Афганистане лишены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) права на образование и посещение школы.

ООН, правозащитные организации, исламские страны и теологи неоднократно призывали радикалов вновь открыть школы для девочек. Но они проигнорировали эти требования ООН, международных организаций, стран и народа Афганистана.

Однако недавно представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подняли вопрос об открытии школ для девочек, и они заявили, что по этому вопросу начались консультации.

Реакция на образование девочек

Маулави Хабибулла Ага, новый глава министерства образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил во время поездки в провинцию Бамиан, что начались консультации по вопросу открытия школ для девочек старше шестого класса.

Он сказал, что создаётся структура для повторного открытия школ, и добавил, что «это невозможно без достижения консенсуса и не следует уподобляться предыдущим системам, где всё было хаотично. Мы этого не допустим, исламская система не позволяет этого».

Это первая реакция нового министра образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на закрытие школ для девочек. Министра, который, как говорят, близок к мулле Хайбатулле Ахундзада, лидеру движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако неясно, когда и к какому результату приведут консультации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и позволят ли экстремистски настроенные члены движения вновь открыть школы для девочек?

За прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно давали ложные обещания относительно открытия школ для девочек, но они не выполнили ни одного из них. В первый раз школы для девочек всех уровней образования должны были открыться в начале учебного года — 23 марта. Но именно в тот день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили девочкам старше шестого класса войти в классы и отправили их домой со слезами на глазах.

По имеющимся данным, одной из причин закрытия школ является личное противодействие муллы Хайбатуллы, лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), образованию девочек, и он лично много раз препятствовал открытию школ. Но сможет ли новый министр образования и доверенное лицо муллы Хайбатуллы вновь открыть школы для девочек?

Newsmedia.tasnimnews.com Школы для девочек в Афганистане

Последствия непосещения школ девочками

Ложные обещания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь открыть школы для девочек заставило учениц ждать почти 400 дней.

Это долгое ожидание, конца которому пока не видно, имеет печальные последствия для учениц и может навсегда изменить ход их жизни. Согласно сообщениям международных организаций, бедность и пропуски занятий в школе привели к тому, что афганские девочки-подростки страдают различными психическими нарушениями.

В последнем отчёте, опубликованном организацией Save the Children, говорится, что каждая четвёртая девочка в Афганистане страдает депрессией и тревожными расстройствами.

Ограничения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении образования девочек, а также психическое и эмоциональное давление, вызванное этими ограничениями, считаются одним из основных факторов психических нарушений у девочек.

Ещё одним последствием того, что девочки не посещают школу, являются ранние и принудительные браки, что меняет весь их жизненный путь и может навсегда лишить доступа к образованию.

Подобно тому, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обманывают народ Афганистана в экономической и политической областях, они никогда не давали честных обещаний в области образования девочек и всегда подходили к этому вопросу лживо и двулично.

Конечно, большего от террористической группировки ожидать и не следует, но от мирового сообщества ждут реалистичного представление о трагедии, происходящей в Афганистане во всех сферах, и о необходимости принятия практических серьёзных мер по спасению народа Афганистана от этого бедствия.