Джакарта, 12 июля, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 12 июля, прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Сергей Лавров

В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма. Отмечается, что визит главы российского внешнеполитического ведомства продлится до 14 июля.

Напомним, в марте этого года президент России Владимир Путин назначил Евгения Загайнова постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ранее эту должность с августа 2017 года занимал Александр Иванов.

Как передавало ИА Регнум, накануне Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас» заявил, что вооружённый конфликт на Украине не закончится, пока западные страны не откажутся от «навязчивой идеи доминирования и нанесения России стратегического поражения».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные союзники продолжают накачивать Украину оружием и техникой, подталкивая президента Владимира Зеленского продолжать боевые действия.