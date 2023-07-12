Лондон, 12 июля, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Призывы правительства Великобритании повысить оборонные расходы стран Североатлантического альянса до 2% ВВП говорят о стремлении Лондона к милитаризации Европы. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, опубликованном 12 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Вкупе с курсом Великобритании на затягивание украинского конфликта вышеперечисленное позволяет сделать один чёткий и тревожный вывод: речь идёт о недвусмысленном призыве… к милитаризации Европейского континента», — заявили в российском посольстве.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что коллективный Запад отвёл Украине роль полигона для испытания современных и новейших видов вооружений.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что альянс в 2023 году увеличит свои военные расходы на 8,3%. Он добавил, что с 2014 года союзники потратят на оборону дополнительно 450 миллиардов долларов.

По словам Столтенберга, страны — члены НАТО установят на саммите альянса 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов.