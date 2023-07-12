Законодатели США ограничат использование Турцией F-16
Вашингтон, 12 июля, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Законодатели Соединённых Штатов Америки дадут согласие на продажу Турции истребителей F-16, если турецкая сторона возьмёт на себя все обязательства, касающиеся применения самолётов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, сотрудники администрации действующего президента США Джо Байдена выступили за одобрение этой сделки в связи с согласием турецких властей на вступление Швеции в НАТО.
«[Джо Байден — ред.] не может продать самолёты без поддержки со стороны ключевых республиканцев и демократов в комитетах по иностранным делам Сената и палаты представителей», — отметил источник.
Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес предположил, что от Анкары могут потребовать дать гарантии того, что истребители F-16 не будут использоваться против союзников по НАТО.
Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ускорить процесс вступления Швеции в НАТО и в кратчайшие сроки ратифицировать и передать соответствующий протокол. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с турецком лидером и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе.