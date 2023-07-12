Вашингтон, 12 июля, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Законодатели Соединённых Штатов Америки дадут согласие на продажу Турции истребителей F-16, если турецкая сторона возьмёт на себя все обязательства, касающиеся применения самолётов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По информации издания, сотрудники администрации действующего президента США Джо Байдена выступили за одобрение этой сделки в связи с согласием турецких властей на вступление Швеции в НАТО.

«[Джо Байден — ред.] не может продать самолёты без поддержки со стороны ключевых республиканцев и демократов в комитетах по иностранным делам Сената и палаты представителей», — отметил источник.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес предположил, что от Анкары могут потребовать дать гарантии того, что истребители F-16 не будут использоваться против союзников по НАТО.

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ускорить процесс вступления Швеции в НАТО и в кратчайшие сроки ратифицировать и передать соответствующий протокол. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с турецком лидером и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе.