Москва, 12 июля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Деформация железнодорожного полотна в связи с аномально жаркой погодой повысит риск происшествий в регионах четырех федеральных округов России. Об этом 11 июля говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС), риски возникновения чрезвычайных происшествий и инцидентов повысятся в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

«В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», — предупреждает ВНИИ ГОЧС.

Во всех указанных регионах сохраняется аномально жаркая сухая погода с температурой воздуха на три — восемь градусов выше средних климатических значений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что работа сайта и мобильного приложения компании «Российские железные дороги» (РЖД) восстановлена после массированной хакерской атаки. Отдельные затруднения возможны в связи с повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании.

В РЖД рассказали о массированной хакерской атаке, которой подверглись сайт и мобильное приложение. В компании добавили, что для восстановления функционала сервисов ведутся работы.