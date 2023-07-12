Вашингтон, 12 июля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Последовательницу серийного убийцы Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен во вторник, 11 июля, освободили из-под стражи в Калифорнии, после того как она провела более 50 лет в тюрьме за соучастие в двух убийствах. Об этом сообщило агентство Associated Press.

California Department of Corrections and Rehabilitation Чарльз Мэнсон

По информации агентства, 73-летняя Ван Хаутен покинула женскую тюрьму Короны (округ Риверсайд) после решения губернатора штата Гэвина Ньюсома о том, что он не будет препятствовать её условно-досрочному освобождению.

В 1971 году Лесли Ван Хаутен была приговорена к смертной казни за соучастие в убийстве семейной пары Лено и Розмари Лабианка. Позднее наказание изменили на пожизненное тюремное заключение. С 2016 года профильная комиссия рекомендовала освободить Ван Хаутен из-под стражи.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года калифорнийская комиссия по условно-досрочному освобождению впервые рекомендовала освободить бывшую сообщницу Чарльза Мэнсона Патрисию Кренвинкель. Ранее ей 14 раз отказывали в условно-досрочном освобождении за убийство беременной актрисы Шэрон Тейт и ещё четырёх человек в 1969 году.