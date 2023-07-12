Вашингтон, 12 июля, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Заявление об усталости от одержимости президента США Джозефа Байдена стремлением не спровоцировать президента России Владимира Путина в вопросе членства Украины в НАТО сделал 11 июля американский сенатор Линдси Грэм в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенатор Линдси Грэм

«Я устал от одержимости администрации Байдена относительно непровоцирования Путина. Путин смотрит на полумеры и фиксацию Байдена на непровоцировании как на слабость», — указал политик.

По словам Грэма, действующая администрация Белого дома упустила множество возможностей завершить украинский конфликт и принять «решительную резолюцию в пользу Украины».

Кроме того, сенатор отметил, что он вполне понимает разочарование президента Украины Владимира Зеленского в действиях администрации Байдена, а также Германии и ряда других стран по вопросу принятия его страны в НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экс-разведчика США Скотта Риттера, саммит НАТО в Вильнюсе показал, что Украина никогда не станет членом военно-политического блока.

Как предполагает Риттер, позиция Североатлантического альянса может подтолкнуть украинское руководство к началу переговоров по мирному урегулированию конфликта.

В свою очередь, украинский лидер Зеленский раскритиковал нежелание НАТО дать Киеву алгоритм вступления в альянс, на который он рассчитывал.