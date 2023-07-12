Стокгольм, 12 июля, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Житель Швеции, получивший разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана, после согласия Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление королевства в Североатлантический альянс принял решение вместо священной книги сжечь устав НАТО. Об этом сообщило издание Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве», — приводит источник слова манифестанта. Акция пройдёт 12 июля на одной из центральных площадей Хельсинборга.

Житель Швеции также отметил, что совсем не одержим идеей сожжения Корана. А подобные действия вызваны его желанием остановить или затормозить процесс вступления страны в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе заявил, что турецкая сторона согласилась ускорить процесс вступления королевства в НАТО. Президент Турции передаст и ратифицирует соответствующий протокол.