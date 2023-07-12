Углегорск, Сахалинская область, 12 июля, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено следователями в связи с нападением стаи безнадзорных собак на семилетнюю девочку в Углегорске на Сахалине. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собаки

Собаки напали на семилетнюю девочку на улице Инженерной, ребёнка спасли прохожие. Девочку доставили в больницу с несколькими рваными ранами. По факту нападения безнадзорных собак на ребёнка следователями было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обращение с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера. Кроме того, проверку по факту нападения бездомных собак на ребёнка в Углегорске организовала прокуратура Сахалинской области. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органа местного самоуправления при реализации полномочий по отлову безнадзорных собак на территории муниципального образования, а также организации, осуществляющей отлов безнадзорных животных. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Чечне после нападения домашней собаки погибла девочка. По предварительным данным, в станице Первомайской Грозненского района Чечни среднеазиатская овчарка, охранявшая загон для овец на заднем дворе частного дома, напала на девятилетнюю племянницу хозяина. Школьница получила травмы, несовместимые с жизнью. Собаку пришлось усыпить.

В Свердловской области ребёнок стал жертвой нападения бойцовской собаки. Животное набросилось на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом.