Ростов-на-Дону, 12 июля, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Мужчина обвиняется в истязании собственного восьмилетнего сына и предстанет перед судом в Ростове-на-Дону. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Как установило следствие, мужчина проживал со своим малолетним сыном в квартире и ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию ребёнка. Обвиняемый систематически избивал мальчика, лишал его пищи и медицинского обслуживания, причиняя ребёнку физические и психические страдания.

В мае мужчина обнаружил ребёнка без признаков жизни, и, чтобы скрыть совершённые противоправные действия, совершённые в отношении несовершеннолетнего, обвиняемый уложил тело мальчика в сумку и сбросил в реку Темерник. Сумку с телом ребёнка обнаружил местный житель и сообщил в полицию. Обвиняемый был задержан и помещён под стражу.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый последовательно рассказал о совершенных в отношении ребенка противоправных действиях, в том числе и при проверке показаний на месте происшествия с применением видеозаписи», — уточнили в пресс-службе СУ СК по региону.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело готовится к отправке в суд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пропавшую 11-летнюю школьницу из города Сим (Челябинская область) Ксению У. обнаружили убитой. Тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями нашли в лесополосе. 11 июля подозреваемого задержали, изучив материалы с камер видеонаблюдения.

Подозреваемый в убийстве 11-летней жительницы города Сима Челябинской области Ксении У. в день нападения на девочку принимал алкоголь. Как рассказали родственники, он становится невменяемым даже от небольшой дозы спиртного.