Орел, 12 июля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Правительство Орловской области планирует создать отряды территориальной обороны, в которых смогут обучаться все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Флаг Орловской области

«Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием», — приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Клычкова.

В ближайшее время губернатор Орловской области проведёт встречу оперативного штаба с силовым блоком, в ходе которой будут выданы соответствующие указания по организации мероприятий.

Отряды территориальной самообороны уже сформированы в нескольких регионах, в том числе в Белгородской и Курской областях. В состав белгородской теробороны входят порядка трёх тысяч человек, курской — более двух тысяч человек.