Вашингтон, 12 июля, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Суд США в Сан-Франциско разрешил американской корпорации Microsoft завершить сделку по приобретению одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр Activision Blizzard.

(сс) Martin Abegglen Microsoft

«Суд отказывает в ходатайстве о временной блокировке», — говорится в сообщении судьи Жаклин Скотт Корни, распространённом во вторник через базу данных суда по Северному округу Калифорнии.

Отмечается, что Microsoft закроет сделку по приобретению корпорации до 18 июля. Общая сумма сделки оценивается в 69 миллиардов долларов. Впервые о планах Microsoft приобрести Activision Blizzard объявили в январе прошлого года.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля портал PC World сообщил, что американская компания Microsoft предупредила пользователей о прекращении выпуска обновлений для операционных систем Windows 10. Последней официальной версией для ОС станет Windows 10 22H2.