Нью-Йорк, США, 12 июля, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Россия ждёт конкретных шагов по транспарентному расследованию диверсии на «Северных потоках» от Дании, Швеции и Германии. Такое заявление сделал 11 июля постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Российский дипломат предупредил, что любые усилия по сокрытию следов диверсии в Балтийском море обречены на провал.

«Ожидаем от властей Германии, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и других заинтересованных сторон», — отметил Небензя.

Также Небензя указал, что Россия оставляет за собой право проводить собственное расследование и исходит из того, что российские следователи и эксперты могут самостоятельно и в любое время обследовать место преступления в рамках уголовного дела по статье об акте международного терроризма, возбужденного Генеральной прокуратурой РФ.

«В этом контексте мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт», — отметил Небензя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представители Дании, Швеции, ФРГ не принимали участия в заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом проблеме подрыва российских трубопроводов «Северный поток».

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов, связанных с терактом на «Северном потоке». Как указал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, российские представители направили запрос председательствующей в СБ ООН Великобритании пригласить для отчета представителей Дании, Швеции и ФРГ.

Кроме того, Германия, Дания и Швеция в совместном письме в ООН в преддверии запрошенного Россией заседания Совбеза о расследовании теракта на «Северных потоках» не смогли обозначить сроки его завершения из-за «беспрецедентного характера диверсий».