Донецк, 12 июля, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 267 единиц различных боеприпасов. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Под обстрелом украинской артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Старомихайловка, Еленовка и Луганское. В результате обстрелов пострадала одна мирная жительница, повреждения получили пять жилых домостроений.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 июля экстренные службы Запорожской области сообщили, что Вооружённые силы Украины обстреляли Токмак, применив кассетные боеприпасы. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки.