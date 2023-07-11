Стокгольм, 12 июля, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Швеции Пол Йонссон заявил, что власти королевства не ожидают развёртывания на территории страны тактического ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Я так не думаю. Но, конечно, нам придётся поддержать [НАТО. — Прим. ред.], потому что НАТО — это военный альянс, основанный как на обычном сдерживании, так и на ядерном сдерживании», — сказал Йонсон в эфире телеканала SVT 11 июля.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили вступление Швеции в Североатлантический альянс. По словам канадского политика, лидеры двух стран подтвердили приверженность к совместной работе по поддержанию принципов мировой коллективной безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе заявил, что турецкая сторона согласилась ускорить процесс вступления королевства в альянс. Он подчеркнул, что президент Турции также согласился передать протокол о приёме Швеции в НАТО.