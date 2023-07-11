Мелитополь, 12 июля, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Мирный житель села Луговое Васильевского района Запорожской области получил ранения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в оперативных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В 19:30 ВСУ совершили обстрел Васильевского района Запорожской области. Ранения получил житель села Луговое», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперативных служб.

Отмечается, что 59-летний пострадавший доставлен в Мелитопольскую больницу с переломом рёбер и осколочным ранением грудной клетки.

Как передавало ИА Регнум, ранее в экстренных службах Запорожской области сообщили, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Токмак, применив кассетные боеприпасы. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки.