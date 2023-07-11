Амстердам, 11 июля, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Распад правительство Нидерландов никак не повлияет на планы страны относительно будущей передачи Украине истребителей четвёртого поколения F-16. Об этом во вторник, 11 июля, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Внезапный крах нидерландского правительства на прошлой неделе не изменит планы страны по отправке истребителей F-16 на Украину после завершения подготовки пилотов», — говорится в материале.

По данным Bloomberg, усилия по подготовке украинских пилотов на F-16 по-прежнему возглавляют Нидерланды и Дания. При этом власти Нидерландов уже обсуждают с партнёрами планы по развёртыванию истребителей.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в беседе с журналистами заявил, что распад правящей коалиции произошёл из-за разногласий по вопросу миграционной политики. По словам Рютте, он уже подал прошение об отставке.

В ходе пресс-конференции Марк Рютте, возглавлявший правительство Нидерландов с октября 2010 года, добавил, что действующее правительство будет исполнять свои обязанности до формирования новой правящей коалиции.